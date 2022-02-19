Юрий БЕРЕЗА: «В Днепре-1 все иностранцы с большими спортивными яйцами»

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза рассказал о позиции иностранных игроков клуба относительно ситуации в Украине:
– Правда ли, что в клубе запретили иностранцам комментировать войну с Россией, и какое вообще настроение у игроков, они не покинут клуб?
– Во-первых, В «Днепре-1» все иностранцы с яйцами, с большими железными спортивными яйцами, никто никуда не собирается ехать. Мы не запретили комментировать, мы рекомендовали не комментировать ничего, что касается войны. Ни Ди Франко, находящийся долгое время в Украине, ни другие иностранцы не знают ситуацию. Комментировать должны жители Украины. Футболисты же могут прокомментировать тренировочный процесс, есть ли у них какие-то неудобства. Все остальное – они комментировать не должны.
– То есть ситуация, как в баскетболе (большинство игроков иностранцев разорвали контракты и покинули Украину) не повторится?
– Нет, игроки «Днепра-1» будут играть, выполнять условия контракта и бороться за самые высокие места.
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