Португальский клуб переманил Педрао, которого хотел купить Металлист

Португальский клуб «Портимоненсе» выкупил бразильского защитника Педрао, ранее арендованного у «Палмейраса».
Таким образом, 24-летний Педрао не перейдет в «Металлист», который всерьез хотел купить бразильца, информирует Venê Casagrande.
Харьковский клуб предлагал за центрбека «Палмейраса» около 1 млн евро. «Портимоненсе» после окончания срока аренды Педрао активировал опцию выкупа контракта игрока за 800 тысяч евро.
В текущем сезоне Педрао сыграл 19 матчей чемпионата Португалии и 3 поединка национального кубка. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Pedrão para ele retornar ao Palmeiras e, consequentemente, vendido ao Metalist. Mas a diretoria do clube português optou por ficar em definitivo com o zagueiro.— Venê Casagrande (@venecasagrande) February 16, 2022
Источник — Twitter
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