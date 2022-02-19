Португальский клуб переманил Педрао, которого хотел купить Металлист

Харьковский клуб предлагал за центрбека «Палмейраса» около 1 млн евро

  • 19.02.2022 06:37
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Португальский клуб переманил Педрао, которого хотел купить Металлист
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педрао (слева)

Португальский клуб «Портимоненсе» выкупил бразильского защитника Педрао, ранее арендованного у «Палмейраса».

Таким образом, 24-летний Педрао не перейдет в «Металлист», который всерьез хотел купить бразильца, информирует Venê Casagrande.

Харьковский клуб предлагал за центрбека «Палмейраса» около 1 млн евро. «Портимоненсе» после окончания срока аренды Педрао активировал опцию выкупа контракта игрока за 800 тысяч евро.

В текущем сезоне Педрао сыграл 19 матчей чемпионата Португалии и 3 поединка национального кубка. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник — Twitter

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