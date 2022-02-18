Реал Мадрид – Алавес. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 25-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид – «Алавес».

«Еще пять туров назад было бесспорное преимущество «Реала» в чемпионате Испании. Также была невыразительная игра в исполнении «Барселоны» и «Севильи». Потому многие говорили, что «Реал» уже чемпион. Но сейчас у мадридцев произошел какой-то небольшой спад. В каждом матче играют одни и те же игроки и, наверное, они где-то подустали. Очень тяжело даются им игры в чемпионате Испании. Ничего у мадридцев не получилось в матче с ПСЖ. Благо для «Реала», что парижане много не забили.

Мне кажется, Анчелотти должен дать отдохнуть лидерам команды. Нужно выпустить с первых минут Родриго, Азара, того же Бэйла. Именно в этой игре с «Алавесом», мне кажется, должны сыграть с начала матча эти исполнители. Именно им надо дать сыграть с первых минут, чтобы они почувствовали какой-то игровой тонус. А ведущим футболистам надо реально дать отдохнуть.

Винисиус в матче с ПСЖ вообще ходил пешком, ничего не показал. Бензема был травмирован и он только возвращает былую форму. Кроос и Каземиро где-то также подустали. Модрич прилично набегался в Париже. Немолодой коллектив у мадридцев. Поэтому, думаю, половине основного состава надо дать отдохнуть. Анчелотти такой специалист, что привык играть одним составом без ротации. Но здесь, мне кажется, нужно чем-то рисковать. На кону стоит Лига чемпионов.

Хотя понятно, что и в чемпионате Испании у «Реала» не такой большой отрыв от второй «Севильи» (4 очка). Но, мне кажется, в поединке с «Алавесом» есть какой-то диапазон для маневра. В этой игре можно проверить ближайший резерв «сливочных». Но, думаю, что где-то «Реал» все равно должен вымучить победу. Бэйл, Азар, Иско уже проголодались по футболу. Мне кажется, если эти игроки выйдут на поле, то они добьются положительного результата для мадридцев. Может, с минимальным перевесом, но добьются», - сказал Воробей.

Матч «Реал» Мадрид – «Алавес» состоится 19 февраля. Начало встречи – в 22:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.