Снигур сыграет в полуфинале 60-тысячника ITF в Германии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№137 WTA) продолжает побеждать на 60-тысячнике ITF в Германии.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, обыграла Йоанне Цугер из Швейцарии (№264 WTA).
Альтенкирхен. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Йоанне Цугер (Швейцария) – 6:4, 7:5
Далее по сетке победительница встречи Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – Эрика Андреева (Россия).
Источник — Sport.ua
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