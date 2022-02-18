Жозе МОУРИНЬО: «Не скучаю по Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался, что не скучает по матчам Лиги чемпионов:

«Я не скучаю по Лиге чемпионов. Я провел более 150 матчей в этом турнире, а сейчас мы играем в Лиге конференций — мне не на что жаловаться.

К тому же, я не видел ни одного действительно классного матча на этой неделе. Мне не понравилась игра «Реала» и ПСЖ. Но матч «Интер» - «Ливерпуль» был классным».

На данный момент «Рома» идет седьмой в турнирной таблице Серии А. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 6 очков.