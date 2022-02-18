Жозе МОУРИНЬО: «Не скучаю по Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался, что не скучает по матчам Лиги чемпионов:
«Я не скучаю по Лиге чемпионов. Я провел более 150 матчей в этом турнире, а сейчас мы играем в Лиге конференций — мне не на что жаловаться.
К тому же, я не видел ни одного действительно классного матча на этой неделе. Мне не понравилась игра «Реала» и ПСЖ. Но матч «Интер» - «Ливерпуль» был классным».
На данный момент «Рома» идет седьмой в турнирной таблице Серии А. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 6 очков.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.