Жозе МОУРИНЬО: «Не скучаю по Лиге чемпионов»

Наставник «Ромы» рад играть в Лиге конференций

  • 18.02.2022 18:22
  • 242 просмотра
  • 3 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Не скучаю по Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался, что не скучает по матчам Лиги чемпионов:

«Я не скучаю по Лиге чемпионов. Я провел более 150 матчей в этом турнире, а сейчас мы играем в Лиге конференций — мне не на что жаловаться.

К тому же, я не видел ни одного действительно классного матча на этой неделе. Мне не понравилась игра «Реала» и ПСЖ. Но матч «Интер» - «Ливерпуль» был классным».

На данный момент «Рома» идет седьмой в турнирной таблице Серии А. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 6 очков.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che, 18.02.2022 18:54
    0
    Лукавит.
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    online
    BUCH, 18.02.2022 18:29
    0
    Ох и брехло)))
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    Макс Максов, 18.02.2022 18:33
    -1
    А по Лиги Европы скучаешь?)
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