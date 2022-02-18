Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец не имеет право проигрывать»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, какие цели стоят перед командой в этом сезоне.

«Наша цель - сохранение прописки в высшей лиге. Мы не имеем право проигрывать, терять очки, играть плохо. В Одессе должна быть очень хорошая команда, должна играть результативно и показывать качественный футбол», - сказал Григорчук.

На данный момент «Черноморец» занимает 13-ое место, что дает право сыграть стыковые матчи с командой из Первой лиги.