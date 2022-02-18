Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец не имеет право проигрывать»

Наставник «моряков» прокомментировал турнирное положение

  • 18.02.2022 18:00
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Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец не имеет право проигрывать»
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, какие цели стоят перед командой в этом сезоне.

«Наша цель - сохранение прописки в высшей лиге. Мы не имеем право проигрывать, терять очки, играть плохо. В Одессе должна быть очень хорошая команда, должна играть результативно и показывать качественный футбол», - сказал Григорчук.

На данный момент «Черноморец» занимает 13-ое место, что дает право сыграть стыковые матчи с командой из Первой лиги.

Источник — BurBuzz

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