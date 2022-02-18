Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нересу нужно быстрее адаптироваться»

Хавбек «Шахтера» - о новичке команды

  • 18.02.2022 18:05
  • 551 просмотр
  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нересу нужно быстрее адаптироваться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своим мнением по поводу звездного новичка команды Давида Нереса, за которого отдали 12 миллионов евро «Аяксу»:

«Давид Нерес, можно сказать, уже опытный футболист. Его взяли под результат, поэтому, думаю, ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться в команде, знакомиться с партнерами, чтобы с самого начала сезона приносить результат».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 18.02.2022 18:47
    0
    Прав Стёпка.С начала сезона, следующего
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