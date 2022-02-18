Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нересу нужно быстрее адаптироваться»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своим мнением по поводу звездного новичка команды Давида Нереса, за которого отдали 12 миллионов евро «Аяксу»:

«Давид Нерес, можно сказать, уже опытный футболист. Его взяли под результат, поэтому, думаю, ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться в команде, знакомиться с партнерами, чтобы с самого начала сезона приносить результат».