Ювентус – Торино. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч 26-го тура Серии А

  • 18.02.2022 17:09
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Ювентус – Торино. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Торино».

«У «Ювентуса» еще есть чемпионские амбиции на этот сезон. У туринцев еще есть шансы на завоевание Скудетто. Уже на следующей неделе «Старая Синьора» будет играть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» на выезде.

Мне кажется, в поединке с «Торино» наставник «Ювентуса» Аллегри проведет ротацию состава перед матчем Лиги чемпионов. Но это дерби! А матчи дерби всегда тяжелые. И, насколько я знаю, у «Ювентуса» с «Торино» обычно очень тяжелые поединки.

«Ювентус» с 46 очками идет четвертым, отставая от первого «Милана» на 9 баллов. «Торино» находится в середине турнирной таблицы Серии А, а именно на 10-м месте, имея в своем активе 32 очка.

Я думаю, что в этом матче все-таки будет закономерный ничейный результат. Наверное, в подсознании наставник «Ювентуса» будет думать о матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Также «Старой Синьоре» тяжело даются сейчас матчи. В поединке с «Аталантой» «Ювентус» уже в добавленное время вырвал ничью. Где-то, наверное, не готовы некоторые футболисты. Поэтому кому-то тренер может дать отдохнуть. И для того, чтобы правильно распределить силы, Аллегри, наверное, будет делать ротацию состава», - сказал Воробей.

Матч «Ювентус» – «Торино» состоится 18 февраля. Начало встречи в 21:45.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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