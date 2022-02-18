Назарий НЫЧ: «Наши новички обострили конкуренцию в составе»

Нападающий «Львова» – о подготовке ко второй части сезона

  • 18.02.2022 16:55
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Назарий НЫЧ: «Наши новички обострили конкуренцию в составе»
© Football.ua. Назарий Ныч

На зарубежном этапе подготовки – в Турции нападающий «Львова» Назарий Ныч принял участие в трех спаррингах и стал автором двух голов.

Форвард «горожан» рассказал насколько он уже готов к новым испытаниям в чемпионате УПЛ.

«Не ожидал, что динамика моего восстановления после операции на плече будет такой быстрой. Спасибо клубному медперсоналу, который на сборе в Турции опекал меня и делал все возможное, чтобы я в феврале вернулся в строй. Сейчас я уже близок к своей боевой спортивной форме и надеюсь, что за ту неделю до старта весенней части сезона по максимуму подтяну свои кондиции.

Новички? Думаю, что они обострили конкуренцию за место в стартовом составе. Взять того же угандийца Фарука – скоростного игрока, умеющего принимать нестандартные решения. Я с нетерпением жду возобновления соперничества в чемпионате и верю, что мои голы помогут «Львову» выполнить поставленные задачи на сезон», - сказал Ныч.

Напомним, что «Львов» в 19 туре чемпионата УПЛ 26 февраля сыграет в гостях с «Александрией».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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