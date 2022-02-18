ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Вообще не думаю о ситуации с Манчестер Сити»

Красные набрали фантастическую форму. Команда Клоппа идет на серии из семи побед подряд во всех турнирах, а гостевая игра в Лиге чемпионов против «Интера» показала, что даже в сложном матче «Ливерпуль» может в нужный момент собраться и одержать уверенную победу. Так что «Норвичу» не позавидуешь.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.