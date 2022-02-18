26-й тур
Вест Хэм
0 : 0
Ньюкасл
19.02.2022 14:30   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Сороки» полны решимости продолжить победный ход и в гостях у «молотобойцев»

  • 18.02.2022 16:24
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Вест Хэм - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 февраля, в Лондоне на Олимпийском стадионе состоится матч 26-го тура английского чемпионата, в котором «Вест Хэм» примет «Ньюкасл». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:30 по Киеву.

«Вест Хэм»

 

Команда Дэвида Мойеса в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 5 место. В 25 проведенных матчах она набрала 41 очко, одержав 12 побед, 5 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений.

В пяти последних матчах «молотобойцы» одержали две победы, два раза проиграли и один матч свели к ничьей. 12 января они дома обыграли «Норвич» (2:0), затем дважды кряду проиграли «Лидсу» (2:3 на своем поле) и «Ман Юнайтед» (0:1 в гостях), после чего состоялась домашняя победа 1:0 над «Уотфордом» и ничья 2:2 с «Лестером» на его поле.

По успехам на своем поле «Вест Хэм» нынче в чемпионате Англии занимает 7 позицию, имея в активе 20 очков после 12 встреч (6 побед, 2 ничьи, 4 победы).

«Ньюкасл»

 

Подопечные Эдди Хоу располагаются в турнирной таблице английского чемпионата на 17 позиции. В 23 матчах они набрали 21 пункт (4 победы, 5 ничьих, 15 поражений).

В настоящий момент «сороки» идут на серии из пяти матчей без поражений. В середине декабря они по очереди проиграли «Лестеру» (0:4 в гостях), «Ливерпуля» (1:3 на выезде) и «Манчестер Сити» (0:4 дома). После этого имели место домашняя ничья 1:1 с «Манчестер Юнайтед» и ничья 1:1 также на своем поле в игре с «Уотфордом». Затем состоялись три победы кряду – над «Лидсом» (1:0 на выезде), «Эвертоном» (3:1 дома) и «Астон Виллой» (1:0 на своем поле).

По показателям на выезде у «Ньюкасла» нынче по АПЛ 19-й показатель. В 10 матчах он набрал 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 6 поражений).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Вест Хэм» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.70 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Вест Хэм»: Фабьянски – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Лансини, Бенрахма, Антонио.

«Ньюкасл»: Дубравка – Шер, Ласкеллес, Берн, Фрэйзер, Уиллок, Шелви, Жоэлинтон, Таргетт, Сен-Максимен, Вуд.

19 февраля, суббота

«Вест Хэм» - «Ньюкасл»
Лондон. Олимпийский стадион. 14:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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