Антонио КОНТЕ: «Мне нравится работа в Тоттенхэме»

Наставник «Шпор» отрицает наличие конфликта с игроками

  • 18.02.2022 16:35
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Антонио КОНТЕ: «Мне нравится работа в Тоттенхэме»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отрицает наличие конфликтов со своими подопечными:

«Я всегда говорил, что мне нравится моя работа в «Тоттенхэме». Мне нравится общаться с игроками и тренировать их — я неоднократно об этом заявлял. Не знаю, зачем журналисты пытаются найти конфликт там, где его нет. У нас все отлично».

Напомним, «Тоттенхэм» потерпел 3 поражения подряд в последних 3 турах АПЛ и опустился на восьмое место в турнирной таблице.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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