Антонио КОНТЕ: «Мне нравится работа в Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отрицает наличие конфликтов со своими подопечными:

«Я всегда говорил, что мне нравится моя работа в «Тоттенхэме». Мне нравится общаться с игроками и тренировать их — я неоднократно об этом заявлял. Не знаю, зачем журналисты пытаются найти конфликт там, где его нет. У нас все отлично».

Напомним, «Тоттенхэм» потерпел 3 поражения подряд в последних 3 турах АПЛ и опустился на восьмое место в турнирной таблице.