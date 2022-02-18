Экс-игрок Ювентуса: «Я без ума от Малиновского»

Бывший форвард «Ювентуса» Карвальо Амаури признался, что хотел бы увидеть в туринском клубе украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского:

«Мечтаю снова увидеть Поля Погба на поле стадиона «Ювентус», но есть еще один игрок, от которого я без ума.

Буквально на днях я разговаривал о Малиновском с моим другом, которому он очень нравится. Если не считать гол «Ювентусу», то он мне очень нравится за то, как он двигается по полю».