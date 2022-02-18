Экс-игрок Ювентуса: «Я без ума от Малиновского»

Карвальо Амаури – об украинском полузащитнике «Аталанты»

  • 18.02.2022 14:40
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Экс-игрок Ювентуса: «Я без ума от Малиновского»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший форвард «Ювентуса» Карвальо Амаури признался, что хотел бы увидеть в туринском клубе украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского:

«Мечтаю снова увидеть Поля Погба на поле стадиона «Ювентус», но есть еще один игрок, от которого я без ума.

Буквально на днях я разговаривал о Малиновском с моим другом, которому он очень нравится. Если не считать гол «Ювентусу», то он мне очень нравится за то, как он двигается по полю».

Источник — Tuttomercatoweb

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