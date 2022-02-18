Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Играть с Динамо тяжело везде — и дома, и на выезде»

Наставник «Ингульца» рассказал о переносе домашнего матча в Киев

  • 18.02.2022 13:42
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Играть с Динамо тяжело везде — и дома, и на выезде»
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался о переносе матча своей команды против «Динамо», который состоится в рамках 19 тура УПЛ, в Киев. Клуб из Кировоградской области не успеет достроить свой новый стадион, а проведение поединка в Кропивницком, где традиционно проходят домашние матчи «Ингульца», невозможно по техническим причинам.

«Конечно, мы бы хотели сыграть в Кропивницком и надеялись на то, что игра пройдет именно там. Но сложилось так, что по техническим причинам там не успели закончить ремонт стадиона. Подтрибунные помещения требовали ремонта еще в прошлом году, но сейчас, видимо не успели.

Запасной стадион у нас заявлен в Александрии, но знаем, что там команда тоже проводит свой матч, поэтому произошла накладка, и другого варианта у нас не было. Играть с «Динамо» тяжело везде — и дома, и на выезде. Конечно, дома, в какой-то степени, было бы немного легче, но, думаю, что мы дадим бой. Нам некуда отступать, каждая игра у нас как последняя», — сказал Лавриненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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