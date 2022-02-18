Руслан РОТАНЬ: «У Металлиста болельщики есть, а у Днепра-1 их нет»

Тренер не ждет феерической битвы Харькова и Днепра

  • 18.02.2022 14:08
  • 2658 просмотров
  • 6 комментариев
Руслан РОТАНЬ: «У Металлиста болельщики есть, а у Днепра-1 их нет»
© uaf.ua

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань считает, что «Днепру-1» нужно еще много работать, чтобы стать для города той командой, которой был оригинальный «Днепр».

Сам Ротань лучшие годы карьеры провел именно в «Днепре».

«Нормально отношусь к «Днепру-1», но понимаю отношение болельщиков. Это не мой родной клуб. Обидно, что того старого «Днепра» нет. И все понимают, что тот клуб утопили и создали этот. И болельщики его не воспринимают, и они правы».

«Если говорить о команде, об их игре, то мне импонирует команда Йовичевича».

«Битва «Днепр-1» - «Металлист» в новом сезоне УПЛ? Я думаю, что в раньше эту битву сопровождали болельщики. А сейчас у одного клуба фаны есть, а у другого нет».

«У вы понимаете, почему у «Днепра-1» их практически нет. Клубу нужно работать в этом направлении», - сказал Ротань.

Источник — Sportarena

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ozzy, 18.02.2022 14:42 (изменен)
    +4
    Русик не говори за других. С тобой что-то случилось Нас столько что тебе и не снилось
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    online
    Dominik, 18.02.2022 14:40
    +3
    Руслан!!! Зато у тебя поклонников тьма
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    online
    leccinum, 18.02.2022 15:01 (изменен)
    +2
    есть у Днепра-1 болельщики или нет, но он хотя бы не косит под “того”, под ”настоящего”
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    online
    Fangold, 18.02.2022 15:29
    0
    звать гуся коломойський ігор валерійович
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    online
    Віталій Ткачук, 18.02.2022 15:25
    0
    Дивак. Більшість вболівають за ДК, Дніпро-1 і Зорю. Маю на увазі нейтральних вболівальників. Навіть в Десни і Ворскли більше вболівальників, ніж в Металіста2021. А якщо ще взяти до уваги Чорноморець, Карпати і Шахтар, то за фейковий Металіст майже ніхто не вболіває.
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    online
    potemkin78, 18.02.2022 14:22
    -3
    во всём виноваты евреи
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