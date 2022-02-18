Руслан РОТАНЬ: «У Металлиста болельщики есть, а у Днепра-1 их нет»

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань считает, что «Днепру-1» нужно еще много работать, чтобы стать для города той командой, которой был оригинальный «Днепр».

Сам Ротань лучшие годы карьеры провел именно в «Днепре».

«Нормально отношусь к «Днепру-1», но понимаю отношение болельщиков. Это не мой родной клуб. Обидно, что того старого «Днепра» нет. И все понимают, что тот клуб утопили и создали этот. И болельщики его не воспринимают, и они правы».

«Если говорить о команде, об их игре, то мне импонирует команда Йовичевича».

«Битва «Днепр-1» - «Металлист» в новом сезоне УПЛ? Я думаю, что в раньше эту битву сопровождали болельщики. А сейчас у одного клуба фаны есть, а у другого нет».

«У вы понимаете, почему у «Днепра-1» их практически нет. Клубу нужно работать в этом направлении», - сказал Ротань.