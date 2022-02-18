Динамо сыграет с латвийским клубом на сборе в Турции

После матча с RFS 21 февраля украинская команда отправится в Киев

  • 18.02.2022 13:21
  • 338 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо сыграет с латвийским клубом на сборе в Турции
© ФК Динамо Киев

Пятым и последним соперником киевского «Динамо» в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет латвийский клуб RFS (полное название — FK Rigas Futbola Skola) из Риги.

Контрольная встреча с чемпионом прошлого сезона чемпионата Латвии состоится в понедельник, 21 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало — в 11:00 по киевскому времени.

После завершения поединка динамовцы отправятся в аэропорт Анталии и вернутся в Киев.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности