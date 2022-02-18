Вернидуб просмотрит новичков Шерифа в матче с украинским клубом

Большая группа новичков из разных стран, пополнившая тираспольский «Шериф» этой зимой, очередную порцию игровой практики получит в ближайшую субботу.

Как сообщил украинский наставник молдавской команды Юрий Вернидуб, для не имеющих возможности принимать участие в ответном матче плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой» новых футболистов организован контрольный матч с «Балканами».

Выступающий в группе «Б» Второй лиги коллектив из Одесской области прибудет в Тирасполь 19 февраля, где сыграет с «Шерифом» в дневное время.

Для обеих команд эта встреча станет первой в текущем году, так как запланированный на 3 февраля спарринг не состоялся ввиду заболевания группы футболистов «Балкан».

Этой зимой команда Юрия Вернидуба пополнилась большой компанией новичков, среди которых ганцы Патрик Кпозо и Разак Абалора, бразильцы Витор Пернамбуко и Ренан Гедеш, камерунец Габи Кики, албанец Реги Лушкья, Седрик Бадоло из Буркина-Фасо, казахстанец Данил Анкудинов.