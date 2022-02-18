ВИДЕО. Матвиенко забил фантастический гол боковыми «ножницами»

Защитник «Шахтера» отметился эффектным мячом на тренировке

  • 18.02.2022 12:28
  • 632 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Матвиенко забил фантастический гол боковыми «ножницами»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

25-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко отметился красивым забитым мячом на учебно-тренировочных сборах.

Матвиенко поразил верхний угол ворот боковыми «ножницами» после навеса с левого фланга.

В текущем сезоне футболист провел за «Шахтер» 23 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    andi Mir, 18.02.2022 12:33
    0
    Вы серьезно это решили выставить за новость?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности