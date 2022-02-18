ВИДЕО. Матвиенко забил фантастический гол боковыми «ножницами»

25-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко отметился красивым забитым мячом на учебно-тренировочных сборах.
Матвиенко поразил верхний угол ворот боковыми «ножницами» после навеса с левого фланга.
В текущем сезоне футболист провел за «Шахтер» 23 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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