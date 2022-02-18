Нужен отдых. Луческу может сократить сбор Динамо в Турции

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к весенней части чемпионата на сборе в Турции.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассматривает возможность сократить на один день программу подготовки на третьем сборе киевской команды.

Главный тренер киевлян склоняется к тому, чтобы команда вернулась в Киев не во вторник, 22 февраля, как было запланировано ранее, а в понедельник, отправившись в аэропорт сразу же после заключительного спарринга с ФК «Рига».

Это связано с тем, что опытный тренер, заметив моральную усталость своих подопечных, накопившуюся за полтора месяца практически непрерывных сборов, решил предоставить им на один день больше отдыха перед возобновлением чемпионата.

19 февраля киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с узбекским клубом «Пахтакор» из Ташкента.