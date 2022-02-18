Максим ШАЦКИХ: «Довбик уйдет только в серьезный клуб. За его игрой следят»

Удержав футболиста, «Днепр-1» станет главным претендентом на «бронзу» УПЛ, уверен специалист

  • 18.02.2022 11:48
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Максим ШАЦКИХ: «Довбик уйдет только в серьезный клуб. За его игрой следят»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максим Шацких считает, что «Днепру-1» важно удержать в команде 24-летнего украинского форварда Артема Довбика, чтобы бороться за бронзовые медали УПЛ.

«Удержать Довбика очень важно. Довбик окреп — и физически, и ментально. У него появилось зрелое мышление на поле, и есть большое будущее. Если «Днепр-1» удержал Довбика, значит, весной команда действительно станет главным претендентом на бронзу, а Довбик уйдет только в серьезный клуб. За его игрой, безусловно, следят. Главное, чтобы нападающий действовал стабильно, и весной станет ясно, продолжит ли он в том же духе, и сможет ли в дальнейшем быть стабильно классным игроком», — отметил Шацких.

В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник — zbirna.com

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