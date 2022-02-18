Жуниор МОРАЕС: «С каждым днем становлюсь сильнее»

Форвард «Шахтера» продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 18.02.2022 11:31
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Жуниор МОРАЕС: «С каждым днем становлюсь сильнее»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

34-летний форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес продолжает подготовку ко второй части сезона в составе донецкой команды.

«С каждым днем становлюсь сильнее», — написал Жуниор, комментируя подборку свежих фото.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» один матч в УПЛ, где забил один гол. Большую часть сезона футболист пропустил из-з травмы, которую получил минувшей весной.

Источник — Instagram

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