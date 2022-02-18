Артем ФРАНКОВ: «Шериф — боги! Буде-Глимт — монстр из-за Полярного круга»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций.
«Шериф» — боги! БД («Боруссия» Дортмунд — прим. ред.) — Загаду…
«И «Буде-Глимт» жестко напомнил, что это не шуточки, а монстр из-за Полярного круга, который еще и умеет играть в футбол. Насколько же противоположные выступления шотландских грандов!», — написал Франков.
«Шериф» дома обыграл «Брагу» со счетом 2:0. «Буде-Глимт» уверенно победил «Селтик» на выезде — 3:1.
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