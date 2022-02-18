Ньюкасл присоединился к гонке за Погба

«Сороки» надеются выиграть конкуренцию за футболиста «Манчестер Юнайтед» у топ-клубов

  • 18.02.2022 10:59
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Ньюкасл присоединился к гонке за Погба
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» наблюдает за 28-летним французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который будущим летом может стать свободным агентом.

«Сороки» надеются выиграть конкуренцию за игрока у ПСЖ, мадридского «Реала» и «Ювентуса», которые также заинтересованы в услугах футболиста.

Погба защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне хавбек провел за английскую команду 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Ориентировочная стоимость Погба составляет €55 миллионов.

В активе хавбека 89 матчей за национальную сборную Франции, где он забил 11 мячей.

Источник — Twitter

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