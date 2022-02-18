ШАЦКИХ: «Что новичкам понимать в Шахтере? Бразильцев много, все объяснят»

Специалист прокомментировал подготовку украинских топ-клубов ко второй части сезона

  • 18.02.2022 10:44
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ШАЦКИХ: «Что новичкам понимать в Шахтере? Бразильцев много, все объяснят»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максим Шацких поделился мнением о подготовке «Шахтера» и «Динамо» ко второй части сезона.

— Максим, все клубы УПЛ сейчас готовятся в Турции, но времени на устранение недочетов у них осталось крайне мало…
— Судя по тому, что я вижу, у всех идет обычный рабочий процесс. Не думаю, что кто-то не успевает освоить запланированное. Даже по тому факту, что в спаррингах большинство футболистов играют по 45-60 минут, ясно, что финиш сборов впереди, и тренеры скоро станут подводить итоги. Главное, чтобы не было травм.

— «Шахтер» проводит немного спаррингов и успевает даже выходные устраивать посреди сборов. Вас не удивляет система подготовки Роберто Де Дзерби?
— Все рабочие планы имеют право на жизнь. Значит, Де Дзерби так видит ситуацию. Не думаю, что раньше итальянский специалист готовил свои команды как-то по-другому. У него уже давно все наработано. А правильно или нет все происходит, покажет сезон. Тогда мы и получим ответы на все вопросы. Не является Де Дзерби и приверженцем большого количества спаррингов. Причина? Об этом знает только сам итальянец.

Но и без множества игр, а также во время выходных, которые тренер дает подопечным на сборах, футболисты «Шахтера», кому это нужно, конечно, работают индивидуально. Тот же Мораес, который много пропустил из-за травмы, скорее всего наверстывает упущенное дополнительно. А что касается адаптации новичков, то, что им понимать в «Шахтере»? Бразильцев там много, и они все объяснят, да и гарантий того, что зимние новобранцы «горняков» сходу станут выходить в основе, нет. Может быть, они еще полгода будут в запасе сидеть…

— У «Динамо» все наоборот — этой зимой киевляне играют и забивают много. Что этим хочет достичь Мирча Луческу?
— Это его философия. В матчах футболисты также подтягивают физические кондиции. «Динамо» решило, что таким образом форму набрать лучше. Правда, я еще не видел, чтобы киевляне играли одним составом хотя бы пару матчей, и чтобы футболисты имели по ходу поединка больше 45-60 минут игрового времени. Результат в спаррингах тоже имеет значение. Безусловно, лучше выигрывать и забивать по три-четыре мяча, чем получать столько же голов в свои ворота.

Источник — zbirna.com

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