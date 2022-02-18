Роман ГРИГОРЧУК: «Динамо правильно пригласило Луческу. Он учит людей»

Наставник «Черноморца» считает румынского специалиста выдающимся тренером

  • 18.02.2022 09:27
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Роман ГРИГОРЧУК: «Динамо правильно пригласило Луческу. Он учит людей»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился мнением о наставнике киевского «Динамо» Мирче Луческу.

«Луческу — выдающийся тренер. На мой взгляд, «Динамо» сделало очень правильный ход, пригласив такого тренера. Этот человек может развивать футболистов. Я уверен, что их мировоззрение, их философия, их отношение к футболу изменились. Они многому научились, потому что, действительно, Луческу учит людей. Видно, когда человек играет на поле, потому что играет, что-то сам умеет, анализирует ситуацию. А есть абсолютно поставленный подход, направление, стиль. В «Динамо» все это видно. Луческу проделал огромную полезную работу в «Динамо», и это подтвердилось еще и результатом», — считает Григорчук.

Источник — BurBuzz

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