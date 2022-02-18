Олег ДУЛУБ: «Изучали в Турции Александрию»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о том, как он изучал игру «Александрии», с которой его команда сыграет 26 февраля, в первом официальном матче в 2022 году.

«Я присутствовал на двух спаррингах александрийцев, они произвели неплохое впечатление, кстати, новички «горожан» существенно повлияли на стиль их игры. Владею информацией, что и представители «Александрии» побывали на наших поединках и поэтому также, образно говоря, будут «вооружены». Вот почему преимущество получит та команда, которая лучше использует домашние заготовки», - сказал Дулуб.

Напомним, что первую часть сезона «Львов» завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.