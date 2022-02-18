Владимир ШАРАН: «Стандарты будут одним из главных оружий»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о подготовке его команды к возобновлению матчей УПЛ.
«Мы ожидали пять - шесть новых игроков на сборах, которые смогу усилить команду, но на сегодняшний момент таких уже десять. Надеюсь, все они останутся с нами. Клуб искал футболистов в каждую линию.
В первую очередь, мы как всегда акцентируем внимание на игре в обороне. У нас есть и быстрые футболисты на флангах. От них мы ожидаем хорошего прессинга и контратак.
Где бы я не работал, всегда делаю упор на стандартных положениях, так как после них забивается много голов. У нас запланировано еще три товарищеских матча на сборах, на которых мы хотим отработать стандарты. Весной это будет одним из главных оружий для достижения успеха», - сказал Шаран.
Источник — Футбол 1/2/3
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