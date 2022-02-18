Роман ГРИГОРЧУК: «Сам потенциал молодых динамовцев огромный»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал работу клуба на трансферном рынке в зимнее межсезонье.

– Селекционная работа проведена за очень короткое время. Кажется что мы сделали даже больше чем можно было. При этом мы еще не выполнили то, что нам нужно для решения наших заданий.

– Многие болельщики «Черноморца» считают команду фарм-клубом «Динамо», так как было много арендованных футболистов из Киева. Эта тенденция прослеживалась сильно в первой части сезона. Фанаты протестовали. Сейчас это уже потихоньку идет на спад.

– Я не хочу комментировать то, что было в клубе до декабря прошлого года. Это не мое дело. В «Черноморце» работали другие люди и они принимали решения, которые нельзя критиковать. Мы не знаем, какая ситуация была на тот момент в клубе, какие финансовые возможности. Сам потенциал молодых динамовцев ведь огромный, - сказал Григорчук.