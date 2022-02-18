Роман ГРИГОРЧУК: «Сам потенциал молодых динамовцев огромный»

Наставник «Черноморца» дал оценку трансферной политике клуба

  • 18.02.2022 01:19
  • 119 просмотров
  • 1 комментарий
Роман ГРИГОРЧУК: «Сам потенциал молодых динамовцев огромный»
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал работу клуба на трансферном рынке в зимнее межсезонье.

– Селекционная работа проведена за очень короткое время. Кажется что мы сделали даже больше чем можно было. При этом мы еще не выполнили то, что нам нужно для решения наших заданий. 

– Многие болельщики «Черноморца» считают команду фарм-клубом «Динамо», так как было много арендованных футболистов из Киева. Эта тенденция прослеживалась сильно в первой части сезона. Фанаты протестовали. Сейчас это уже потихоньку идет на спад.
– Я не хочу комментировать то, что было в клубе до декабря прошлого года. Это не мое дело. В «Черноморце» работали другие люди и они принимали решения, которые нельзя критиковать. Мы не знаем, какая ситуация была на тот момент в клубе, какие финансовые возможности. Сам потенциал молодых динамовцев ведь огромный, - сказал Григорчук.

Источник — BurBuzz

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Віталій Ткачук, 18.02.2022 01:47
    0
    А хто собі вистрілить в ногу? В ДК академія працює нормально. Не знаю на що там зараз впливає Григорчук, але їм потрібно виховувати свою молодь, якщо це довгостроковий проект.
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