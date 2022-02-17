Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер покупал, покупает и будет покупать игроков»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов уверен, что клуб продолжит приобретать сильных игроков и строить мощную команду.

«Мы покупали, покупаем и будем покупать сильных игроков. И мы покупаем игроков, но видим прогресс нашей молодежи - Судакова, Мудрика. И они играют не из-за украинского паспорта, а из-за того, что они сильные и креативные футболисты. Мы создаем сильную команду, которой будем гордиться».

«Ждем возвращения Лассины Траоре. Очень ждем, травма у него серьезная, пусть восстанавливается», - сказал Ахметов.