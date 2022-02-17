Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер покупал, покупает и будет покупать игроков»

В клубе собираются и дальше работать над усилением состава

  • 17.02.2022 21:12
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  • 1 комментарий
Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер покупал, покупает и будет покупать игроков»
© shakhtar.com

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов уверен, что клуб продолжит приобретать сильных игроков и строить мощную команду.

«Мы покупали, покупаем и будем покупать сильных игроков. И мы покупаем игроков, но видим прогресс нашей молодежи - Судакова, Мудрика. И они играют не из-за украинского паспорта, а из-за того, что они сильные и креативные футболисты. Мы создаем сильную команду, которой будем гордиться».

«Ждем возвращения Лассины Траоре. Очень ждем, травма у него серьезная, пусть восстанавливается», - сказал Ахметов.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    bonv, 17.02.2022 21:20
    +4
    Держава продала Ахметову і Коломойському енергії на пів мільярда зі знижкою 21% Є за що купляти..
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