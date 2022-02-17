Костюк и Ястремская узнали соперниц в квалификации турнира WTA 1000 в Дохе

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская узнали соперниц в квалификации турнира WTA 1000 в Дохе.



Костюк (№49 WTA) возглавила посев и на старте сыграет с Мубаракой аль-Наими из Катара, которая получила уайлд-кард от организаторов.



Ястремская (№146 WTA) должна сыграть против румынки Жаклин Кристиан (№67 WTA), получившей пятый номер посева.



Отметим, что Даяна продолжает выступление в рамках соревнований WTA 500 в Дубае, поэтому ее участие в квалификации турнира в Дохе пока под вопросом.

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