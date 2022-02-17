Шахтер в Турции: «ручной мяч» и тактика

Донецкая команда готовится к товарищескому поединку против «Астаны»

  • 17.02.2022 18:31
  • 224 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер в Турции: «ручной мяч» и тактика
© ФК Шахтер Донецк

Заключительные дни зимней подготовки «Шахтера» в Белеке. 17 февраля перед тренировкой команда провела видеоанализ, а затем отправилась практиковать все необходимые аспекты игры на поле Regnum Carya.

Сессия стартовала с разминочных упражнений и разогревающей игры в «ручной мяч», а дальнейшая программа основывалась на тактической составляющей. Подопечные Роберто Де Дзерби отрабатывали атакующие действия и провели двусторонку. В общей сложности тренировка длилась около полутора часов.

В пятницу, 18 февраля, в 16:00 по Киеву «оранжево-черные» проведут контрольный матч с вице-чемпионом Казахстана «Астаной».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Burevestnik, 17.02.2022 19:09 (изменен)
    +1
    на одном из фото ДеДзе что-то говорит Мудрику.
    Знатокам-болелам ШД: на каком языке они общаются?
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    online
    drekcler1, 17.02.2022 18:55
    +1
    Скажите кротам что в футбол играют ногами и другими частями тела кроме рук.Руки надо разминать в другом виде спорта.
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