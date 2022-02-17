Шахтер в Турции: «ручной мяч» и тактика

Заключительные дни зимней подготовки «Шахтера» в Белеке. 17 февраля перед тренировкой команда провела видеоанализ, а затем отправилась практиковать все необходимые аспекты игры на поле Regnum Carya.

Сессия стартовала с разминочных упражнений и разогревающей игры в «ручной мяч», а дальнейшая программа основывалась на тактической составляющей. Подопечные Роберто Де Дзерби отрабатывали атакующие действия и провели двусторонку. В общей сложности тренировка длилась около полутора часов.

В пятницу, 18 февраля, в 16:00 по Киеву «оранжево-черные» проведут контрольный матч с вице-чемпионом Казахстана «Астаной».