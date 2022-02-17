Киченок и Остапенко за 47 минут обыграли лидеров посева в Дубае

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Дубае.



В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла первых сеяных Эну Шибахару и Чжан Шуай (Япония / Китай).



Дубай. Первый круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эна Шибахара / Чжан Шуай – 6:0, 6:1



Далее по сетке Луция Градецка и Саня Мирза (Чехия / Индия).

Отметим, что Остапенко вышла и в полуфинал одиночного разряда.