Киченок и Остапенко за 47 минут обыграли лидеров посева в Дубае

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла первых сеяных Эну Шибахару и Чжан Шуай (Япония / Китай).
Дубай. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эна Шибахара / Чжан Шуай – 6:0, 6:1
Далее по сетке Луция Градецка и Саня Мирза (Чехия / Индия).
Отметим, что Остапенко вышла и в полуфинал одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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