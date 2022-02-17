Киченок и Остапенко за 47 минут обыграли лидеров посева в Дубае

Люда будет играть в полуфинале

  • 17.02.2022 18:13
  • 751 просмотр
  • 4 комментария
Киченок и Остапенко за 47 минут обыграли лидеров посева в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла первых сеяных Эну Шибахару и Чжан Шуай (Япония / Китай).
 
Дубай. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эна Шибахара / Чжан Шуай – 6:0, 6:1
 
Далее по сетке Луция Градецка и Саня Мирза (Чехия / Индия).

Отметим, что Остапенко вышла и в полуфинал одиночного разряда.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 17.02.2022 18:16
    +6
    Алёна, ты огонь
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    online
    Oksana Karpevych, 17.02.2022 18:20
    +5
    Альона просто молодець сьогодні. Після такого виснажливого матчу, емоційного напруженого тая, провести ще один і з таким яскравим рахунком
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    online
    Александр Науменко, 17.02.2022 18:45
    +1
    "... і тут Остапа понесло."
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    Sashamar, 17.02.2022 18:54
    0
    Це господь покарав Аояму і Шибахару за розлучення . І нащо вони вирішили грати нарізно? От, обидві вже вилетіли. 
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