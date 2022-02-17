Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Осенью Динамо играло стабильнее Шахтера»

Специалист поделился мнением о том, кто завоюет золотые медали УПЛ

  • 17.02.2022 17:40
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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Осенью Динамо играло стабильнее Шахтера»
© ФК Динамо Киев

Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский поделился мнением о том, кто станет чемпионом Украины в сезоне 2021/2022.

«Пока у нас только две команды ведут борьбу за золотые медали, «Шахтер» и «Динамо». Если проанализировать осеннюю часть чемпионата, то более стабильно эту дистанцию прошли киевляне. Роберто Де Дзерби пока только доносит до своих подопечных свои принципы игры. И зимняя пауза как раз на руку «горнякам». Сейчас не нужно форсировать подготовку, учитывая, что не будет еврокубковых матчей. Думаю, весной «Шахтер» прибавит. У него в составе больше индивидуально сильных исполнителей. Однако в составе «бело-синих», несмотря на большое количество молодежи, есть опыт главного тренера, который изнутри знает украинский чемпионат. Уверен, что весной нас ждет интересное соперничество за первое место», — считает Езерский.

Источник — zbirna.com

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