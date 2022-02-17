ВИДЕО. Как сыграл Зинченко? Обзор Лиги чемпионов

Пропустили Лигу чемпионов? Роберто Моралес в своем влоге расскажет обо всем, что произошло в 1/8 Лиги чемпионов. Как Мбаппе прибил «Реал», а «Бавария» чуть не проиграла «Зальцбургу»? Как сыграл Зинченко за «Манчестер Сити» против «Спортинга»? «Интер» — «Ливерпуль» 0:2 — справедливый результат?
00:00 За что мы любим ЛЧ?
00:58 ПСЖ 1:0 «Реал» Мадрид
04:52 «Спортинг» 0:5 «Манчестер Сити»
06:04 «Зальцбург» 1:1 «Бавария»
07:16 «Интер» 0:2 «Ливерпуль»
Источник — UA-Football
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