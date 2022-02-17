ВИДЕО. Как сыграл Зинченко? Обзор Лиги чемпионов

Все о прошедших первых матчах 1/8 финала турнира

  • 17.02.2022 16:38
  • 369 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Как сыграл Зинченко? Обзор Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пропустили Лигу чемпионов? Роберто Моралес в своем влоге расскажет обо всем, что произошло в 1/8 Лиги чемпионов. Как Мбаппе прибил «Реал», а «Бавария» чуть не проиграла «Зальцбургу»? Как сыграл Зинченко за «Манчестер Сити» против «Спортинга»? «Интер» — «Ливерпуль» 0:2 — справедливый результат?

00:00 За что мы любим ЛЧ?
00:58 ПСЖ 1:0 «Реал» Мадрид
04:52 «Спортинг» 0:5 «Манчестер Сити»
06:04 «Зальцбург» 1:1 «Бавария»
07:16 «Интер» 0:2 «Ливерпуль»

Источник — UA-Football

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности