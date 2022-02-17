Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Германии

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает побеждать на 60-тысячнике ITF в Германии.
В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, обыграла Сюзан Бандекки из Швейцарии.
Альтенкирхен. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 6:1, 6:2
Далее по сетке победительница встречи Штефани Вагнер (Германия) – Йоанне Цугер (Швейцария).
Источник — Sport.ua
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