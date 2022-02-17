Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Германии

Дарья легко обыграла Сюзан Бандекки из Швейцарии

  • 17.02.2022 16:01
  • 408 просмотров
  • 3 комментария
Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает побеждать на 60-тысячнике ITF в Германии.
 
В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, обыграла Сюзан Бандекки из Швейцарии.
 
Альтенкирхен. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 6:1, 6:2
 
Далее по сетке победительница встречи Штефани Вагнер (Германия) – Йоанне Цугер (Швейцария).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Науменко, 17.02.2022 16:37
    0
    Sashamar, 17.02.2022 16:24
    Обидві з другої половини третьої сотні, нічим видатним не відомі. Цугер програла Ястремській в кваліфікації Аделаїди. Начебто проблем виникнути не повинно, але не будемо казати "гоп".
    Вибачаюсь, був неуважний.
    Ссылка
    online
    Александр Науменко, 17.02.2022 16:35
    0
    Sashamar, 17.02.2022 16:24
    Обидві з другої половини третьої сотні, нічим видатним не відомі. Цугер програла Ястремській в кваліфікації Аделаїди. Начебто проблем виникнути не повинно, але не будемо казати "гоп".
    Якщо 137 і 166 третя сотня, то да. Між іншим, Дарина виграла 10 геймів поспіль, а суперниця взяла лише гейм на своїй подачі.
    Ссылка
    Sashamar, 17.02.2022 16:24
    0
    Обидві з другої половини третьої сотні, нічим видатним не відомі. Цугер програла Ястремській в кваліфікації Аделаїди. Начебто проблем виникнути не повинно, але не будемо казати "гоп".
    Ссылка
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