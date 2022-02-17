Прикарпатье подписало украинского полузащитника

В очередном спарринге ивано-франковское «Прикарпатье» взяло верх над тернопольской «Нивой» (2:1).
В этом контрольном поединке за победителей играл потенциальный новичок — 28-летний украинский полузащитник Богдан Орынчак, после финального свистка подписавший годичный контракт с «Прикарпатьем».
Орынчак с 2016 по 2019 годы уже защищал цвета «Прикарпатья», забив 18 голов в 75 поединках, а затем выступал за «Волынь» и «Полесье».
Близки к тому, чтобы узаконить отношения с «Прикарпатьем», Валерий Доля, минувшей осенью игравший за «Таврию», и Василий Дербах, который после полугодичного перерыва может вернуться в ивано-франковскую команду.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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