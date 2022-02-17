Прикарпатье подписало украинского полузащитника

Богдан Орынчак продолжит карьеру в ивано-франковском клубе

  • 17.02.2022 15:57
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  • 1 комментарий
Прикарпатье подписало украинского полузащитника
© ФК Прикарпатье. Богдан Орынчак

В очередном спарринге ивано-франковское «Прикарпатье» взяло верх над тернопольской «Нивой» (2:1).

В этом контрольном поединке за победителей играл потенциальный новичок — 28-летний украинский полузащитник Богдан Орынчак, после финального свистка подписавший годичный контракт с «Прикарпатьем».

Орынчак с 2016 по 2019 годы уже защищал цвета «Прикарпатья», забив 18 голов в 75 поединках, а затем выступал за «Волынь» и «Полесье».

Близки к тому, чтобы узаконить отношения с «Прикарпатьем», Валерий Доля, минувшей осенью игравший за «Таврию», и Василий Дербах, который после полугодичного перерыва может вернуться в ивано-франковскую команду.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Хосе Карерас, 17.02.2022 16:25
    0
    Оринчак і Дербах це гравці серйозного рівня💪Головне використовувати їхні сильні сторони ,так як це робив Ковалюк.Шкода тільки ,що з юніорів давно нікого не підтягували.
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