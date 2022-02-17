ФОТО. Денис ПОПОВ: «Твое лицо, когда тебе 23»

В четверг, 17 февраля, украинскому защитнику киевского «Динамо» Денису Попову исполнилось 23 года.
«Твое лицо, когда тебе 23», — шутливо прокомментировал Денис свежее фото.
В текущем сезоне Попов из-за травмы провел за «Динамо» всего один матч в УПЛ, где забил один гол.
Футболист готовится ко второй части сезона в основном составе «Динамо».
Источник — Instagram
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