ФОТО. Денис ПОПОВ: «Твое лицо, когда тебе 23»

Украинский защитник «Динамо» подшутил над собой в день своего рождения

  • 17.02.2022 15:35
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ФОТО. Денис ПОПОВ: «Твое лицо, когда тебе 23»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

В четверг, 17 февраля, украинскому защитнику киевского «Динамо» Денису Попову исполнилось 23 года.

«Твое лицо, когда тебе 23», — шутливо прокомментировал Денис свежее фото.

В текущем сезоне Попов из-за травмы провел за «Динамо» всего один матч в УПЛ, где забил один гол.

Футболист готовится ко второй части сезона в основном составе «Динамо».

Источник — Instagram

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