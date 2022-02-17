Заря дозаявила пятерых футболистов на вторую часть сезона

В четверг, 17 февраля, согласно заранее согласованному графику, луганская «Заря» оформила заявку на вторую часть сезона 2021/22.
Отзаявлены и покинули команду два футболиста — Аллахъяр Сайядманеш и Агрон Руфати.
Дозаявлены пять новичков: Олег Данченко, Абдулла Абдуллаев, Даниил Скорко, Юрий Тлумак и Валерий Дубко.
Восстанавливается после травм Евгений Смирный.
Источник — ФК Заря
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