Ваншельбойм завершил борьбу на турнире в Австралии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм завершил выступления на 25-тысячнике в Канберре.
Во втором круге украинец, посеянный под четвертым номером, проиграл австралийцу Аарону Эддисону.
Канберра. Второй круг
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Аарон Эддисон (Австралия) – 1:6, 3:6
Также Эрик проиграл свой матч 1/4 финала и в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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