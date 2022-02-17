Олег ДУЛУБ: «В матчах с балканцами думаешь, как бы ноги остались целы»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, почему его подопечные не хотели играть спарринги с балканцами.

«Я не сторонник проведения контрольных поединков с командами из балканских стран, уж очень грубо они действуют и польза от таких противостояний — минимальная. Здесь не думаешь о комбинациях, а следишь, как бы ноги остались целы…

Запомнился спарринг с датским «Вендсюсселем», очень обученным оказался соперник. Чувствовалось, что скандинавы хорошо изучили нашу игру, и пришлось вносить по ходу поединка коррективы. В познавательном плане матч был очень ценен.

Ну а меньше всего было претензий к подопечным в поединке с динамовцами Батуми. И не только потому, что удалось отпраздновать викторию, но и благодаря четкому выполнению львовянами установки. Игра смотрелась, проходила в высоком темпе, обе команды продемонстрировали качественный футбол», — считает Дулуб.