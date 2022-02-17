Олег ДУЛУБ: «В матчах с балканцами думаешь, как бы ноги остались целы»

Наставник «Львова» рассказал о соперниках своей команды на учебно-тренировочных сборах

  • 17.02.2022 14:34
  • 162 просмотра
  • 0 комментариев
Олег ДУЛУБ: «В матчах с балканцами думаешь, как бы ноги остались целы»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, почему его подопечные не хотели играть спарринги с балканцами.

«Я не сторонник проведения контрольных поединков с командами из балканских стран, уж очень грубо они действуют и польза от таких противостояний — минимальная. Здесь не думаешь о комбинациях, а следишь, как бы ноги остались целы…

Запомнился спарринг с датским «Вендсюсселем», очень обученным оказался соперник. Чувствовалось, что скандинавы хорошо изучили нашу игру, и пришлось вносить по ходу поединка коррективы. В познавательном плане матч был очень ценен.

Ну а меньше всего было претензий к подопечным в поединке с динамовцами Батуми. И не только потому, что удалось отпраздновать викторию, но и благодаря четкому выполнению львовянами установки. Игра смотрелась, проходила в высоком темпе, обе команды продемонстрировали качественный футбол», — считает Дулуб.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности