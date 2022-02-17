Андрей ПЯТОВ: «Весело, когда со всех сторон снимают»

Вратарь «Шахтера» продолжает готовиться ко второй части сезона

  • 17.02.2022 14:27
  • 393 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Весело, когда со всех сторон снимают»
© ФК Шахтер Донецк

37-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов показал, как он готовится ко второй части сезона.

«Работаем. Спокойно. Уверенно. Местами весело. Особенно, когда со всех сторон снимают», — прокомментировал Андрей свежий ролик.

В текущем сезоне Пятов провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 6 мячей, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control, 17.02.2022 15:07
    -1
    Легенда.
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