Младен БАРТУЛОВИЧ: «Не собираюсь никуда бежать из Украины»

Тренер «Ингульца» - о возможной войне

  • 17.02.2022 12:14
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Не собираюсь никуда бежать из Украины»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Ассистент главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович поделился своим мнением по поводу возможной широкомасштабной военной агрессии России против Украины:

«Много думаю об этой ситуации. Переживаю, как и все. Однако я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья. Я живу в Днепре, я буду там и дальше. Сейчас я нахожусь на сборе в Турции с «Ингульцом». 24 февраля мы возвращаемся домой.

Постоянно читаю новости, но стараюсь меньше все это делать. По-моему, хватает также и лишних накручиваний. К примеру, слежу за тем, как Хорватия подает новости. Все пишут, что в Украине очень напряженная ситуация и дают неутешительные прогнозы по поводу начала войны. Словом, неприятные вещи пишут».

Источник — Футбол 24

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