Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.
В 1/4 финала украинка встретится против чешки Маркеты Вондроушовой (№38 WTA). Матч состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после встречи Халеп – Жабер, ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Жиль Тайхман (№35 WTA) или Вероники Кудерметовой (№31 WTA).
Источник — Sport.ua
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