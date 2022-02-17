Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.



В 1/4 финала украинка встретится против чешки Маркеты Вондроушовой (№38 WTA). Матч состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после встречи Халеп – Жабер, ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Жиль Тайхман (№35 WTA) или Вероники Кудерметовой (№31 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА