ПЕДРИ: «Подходим с большим желанием выиграть Лигу Европы»

Полузащитник «Барселоны» Педри накануне матча Лиги Европы против «Наполи» заявил, что каталонцы намерены выиграть трофей:

«Мы подходим к Лиге Европы с большим желанием соревноваться и выиграть ее. Я призываю болельщиков прийти посмотреть матч против «Наполи», потому что мы собираемся выложиться на поле по максимуму».