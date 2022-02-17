ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Это был всего лишь первый тайм»

Наставник «Ливерпуля» - о победе над «Интером»

  • 17.02.2022 08:26
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ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Это был всего лишь первый тайм»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Голы Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха в последние 15 минут матча обеспечили «Ливерпулю» важнейшую победу в первом матче с «Интером».

Мерсисайдцам несколько раз повезло, в особенности в эпизоде с ударом Хакана Чалханоглу, который после передачи Ивана Перишича на 16-й минуте из пределов штрафной зарядил в перекладину. Чалханоглу продолжил дирижировать игрой миланцев, и Милан Шкриниар с Дензелом Думфрисом вполне могли забивать после его подач со стандартов.

«Ливерпуль» в первом тайме ограничился неплохим ударом Садьо Мане. Игра у мерсисайдцев откровенно не ладилась, и на исходе часа Юрген Клопп сделал тройную замену. Минуту спустя Эдин Джеко забил из офсайда, но рисунок игры начал постепенно меняться, а гол Фирмино после навеса Энди Робертсона с углового оказался решающим.

Салах в фирменном стиле удвоил преимущество «Ливерпуля», заработавшего солидную фору перед ответной встречей.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Интер» - «Ливерпуль».

Источник — Sport.ua

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