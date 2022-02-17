Три футболиста Шахтера тренируются по индивидуальной программе

Сборы «Шахтера» в Турции выходят на финишную прямую. Впереди у команды Роберто Де Дзерби спарринги с «Астаной» (18 февраля) и «Ригой» (19 февраля). А в среду, 16 февраля, «оранжево-черные» провели одну тренировку в Белеке.

Утром футболисты прошли процедуру антропометрических замеров, а вечером состоялась полуторачасовая сессия на поле, направленная на тактику. Cначала была игровая часть со сменой команд на полполя с тремя мини-воротами и одними большими, затем отрабатывалась фаза завершения и удары по воротам, а в конце «Шахтер» провел двусторонку на все поле в формате 10 на 9.

Индивидуальная программа у Сергея Кривцова, Марлона и Алана Патрика.