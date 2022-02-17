Десна проведет еще два спарринга в Турции

Соперниками украинской команды станут «Торпедо» Кутаиси и «Кривбасс»

  • 17.02.2022 03:40
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Десна проведет еще два спарринга в Турции
© ФК Десна Чернигов

Определились еще два спарринг-партнера футболистов «Десны» на учебно-тренировочном сборе в Турции.

17 февраля черниговцы сыграют с «Торпедо» Кутаиси, а 20 февраля — с «Кривбассом». С еще одним потенциальным соперником сейчас ведутся переговоры.

В первом контрольном поединке в Турции «Десна» уступила боснийскому «Вележу» — 1:2.

Десна – Вележ – 1:2. Видео голов и обзор матча
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Всего же в Турции в расположении «Десны» находятся 24 футболиста, среди которых большая группа игроков юниорского состава. Главный тренер Александр Рябоконь еще не определился, кто из них может помочь основе в весенней части сезона.

 «Десна» из Турции отправится в Днепр, где 27 февраля проведет матч 19-го тура чемпионата УПЛ.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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