Десна проведет еще два спарринга в Турции

Определились еще два спарринг-партнера футболистов «Десны» на учебно-тренировочном сборе в Турции.

17 февраля черниговцы сыграют с «Торпедо» Кутаиси, а 20 февраля — с «Кривбассом». С еще одним потенциальным соперником сейчас ведутся переговоры.

В первом контрольном поединке в Турции «Десна» уступила боснийскому «Вележу» — 1:2.

Всего же в Турции в расположении «Десны» находятся 24 футболиста, среди которых большая группа игроков юниорского состава. Главный тренер Александр Рябоконь еще не определился, кто из них может помочь основе в весенней части сезона.

«Десна» из Турции отправится в Днепр, где 27 февраля проведет матч 19-го тура чемпионата УПЛ.