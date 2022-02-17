Украинский «Ингулец», который выступает в УПЛ, провел товарищеский поединок с «Кривбассом» из Первой лиги в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. «Ингулец» одержал победу со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ингулец» — «Кривбасс» — 1:0
Голы: Мандриченко, 69
Источник — ФК Ингулец
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