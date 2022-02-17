Александр ЯЦЫК: Из-за ситуации в стране сложно будет собрать столько людей

Футболист «Динамо» U-19 рассказал о подготовке ко второй части сезона и Юношеской лиге УЕФА

  • 17.02.2022 02:48
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Александр ЯЦЫК: Из-за ситуации в стране сложно будет собрать столько людей
© ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Капитан «Динамо» U19 Александр Яцык прокомментировал спарринг с датским «Нестведом» (7:0), вспомнил поединок Юношеской Лиги УЕФА с «Депортиво», а также рассказал о подготовке к сезону.

 В отличие от предыдущего спарринга, на этот раз вам противостояли сверстники, но желания у них было много…
– Да, хорошая команда, борется, «кусается». В принципе мы продемонстрировали такой же футбол, как и они, не уступали в борьбе и уверенно победили.

– Счет разгромный, могли забивать еще больше. Это разница в классе или свидетельствует о высоком уровне готовности нашей команды?
– Да, мы подходим к пику своей формы, набрали оптимальные кондиции перед возобновлением чемпионата, удачно сыграли в Юношеской Лиге УЕФА – так что, думаю, к полноценному старту второй части сезона готовы.

– Как вы восприняли жребий 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА?
– Очень хороший соперник. На этой стадии не осталось слабых команд. В принципе было все равно, мы готовы играть с любым соперником.

– Этот матч пройдет перед родными трибунами. Какую поддержку ожидаешь?
– Хотелось бы увидеть такую ​​же поддержку, которая была на поединке с «Депортиво». Но из-за ситуации в стране, наверное, будет сложно собрать такое количество людей.

– После тренировок с первой командой в юношескую возвращаешься с новым опытом?
– Конечно, ведь там все гораздо быстрее делается, и возвращаясь сюда, мне уже гораздо легче – и в плане борьбы, и в плане понимания игры. Потому это только мне на плюс.

– В матчах с младшими соперниками не расслабляешься?
– Бывает, возражать не буду (улыбается). Но тренеры помогают мне держать себя в тонусе. И работаю потом на максимальных оборотах.

– Твой гол «Депортиво» вполне может претендовать на лучший в Юношеской Лиге УЕФА в нынешнем сезоне. Как удается такие забивать?
– Честно, не знаю. Так сложились обстоятельства в конкретном моменте, что Вивчаренко вошел в середину, я закрыл его позицию левого защитника, получил от него передачу, прошел и решил пробить. До этого в аналогичных ситуациях делал подачи, и мы ничего не могли выжать из них, поэтому решил действовать по-другому – и забил гол.

Источник — ФК Динамо Киев

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