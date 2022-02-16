Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сейчас Украина готова к матчу с Шотландией на 30%»

Команда в марте должна сыграть против Шотландии

  • 16.02.2022 22:47
  • 900 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сейчас Украина готова к матчу с Шотландией на 30%»
© uaf.ua

Александр Шовковский, ассистент главного тренера сборной Украины Александра Петраков, рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«Украина готова сейчас на 30% перед матчем с Шотландией. Мы ведь не готовим игроков – это делают клубы. И в своих клубах они сейчас проходят подготовительный период в УПЛ, АПЛ, Португалию, Бельгию и так далее».

«Для нас главное, чтобы все наши игроки пришли без травм в оптимальной физической форме, и тогда мы уже будем включаться в работу — давать всю информацию, рассказывать о нашем видении игры, будем пытаться что-то предсказать».

«Пока мы можем только анализировать, прогнозировать и делать заметки, чтобы донести до наших игроков, что мы хотим увидеть. А это победа», – сказал Шовковский.

Матч должен состояться 24 марта.

Источник — Sportarena

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности