Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сейчас Украина готова к матчу с Шотландией на 30%»

Александр Шовковский, ассистент главного тренера сборной Украины Александра Петраков, рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«Украина готова сейчас на 30% перед матчем с Шотландией. Мы ведь не готовим игроков – это делают клубы. И в своих клубах они сейчас проходят подготовительный период в УПЛ, АПЛ, Португалию, Бельгию и так далее».

«Для нас главное, чтобы все наши игроки пришли без травм в оптимальной физической форме, и тогда мы уже будем включаться в работу — давать всю информацию, рассказывать о нашем видении игры, будем пытаться что-то предсказать».

«Пока мы можем только анализировать, прогнозировать и делать заметки, чтобы донести до наших игроков, что мы хотим увидеть. А это победа», – сказал Шовковский.

Матч должен состояться 24 марта.